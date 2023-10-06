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Мишустин поручил рассмотреть идею продлить срок кредита по промышленной ипотеке

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Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минфину до 14 ноября рассмотреть возможность продления срока предоставления кредитов по программе «Промышленная ипотека» с семи до десяти лет.
Мишустин поручил рассмотреть идею продлить срок кредита по промышленной ипотеке
  • globallookpress.com

Об этом заявили в пресс-службе правительства России.

Как отмечается в сообщении, к 14 ноября ведомства должны рассмотреть возможность продления срока предоставления кредитов в рамках востребованного бизнесом механизма промышленной ипотеки с семи до десяти лет.

Уточняется, что просьба была озвучена во время стратегической сессии одним из представителей бизнеса и Мишустин поддержал эту инициативу.

20 сентября вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что российское правительство предложит продлить семейную ипотеку после 1 июля 2024 года.

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