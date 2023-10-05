В Свердловской области 120 млрд рублей направят на развитие Кушвинского ГО
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Об этом сообщает URA.RU.
Глава округа Михаил Слепухин рассказал, что планируются масштабные инвестпроекты на Кушвинском заводе прокатных валков, на медеплавильном комбинате «Святогор», а также на предприятии «Молочная благодать».
По его словам, в ближайших планах строительство детского лагеря, новой школы на 800 мест и капремонт ещё двух, а также реализация других инфраструктурных проектов.
В свою очередь, министр инвестиций и развития области Вадим Третьяков отметил, что всего за семь лет до 2030 года на развитие округа направят 119,4 млрд рублей.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» инвестировали в собственное развитие свыше 20 млрд рублей за первую половину 2023 года. Это в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.