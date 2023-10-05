Мишустин назвал Россию одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что Россия является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире.

Об этом Мишустин сказал в ходе выступления на пленарной сессии агропромышленной выставки «Золотая осень».

«Как подчёркивал президент, наша страна является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире», — цитирует премьера РИА Новости.

Мишустин добавил, что Россия зарекомендовала себя в качестве надёжного партнёра.

По его словам, подобные результаты являются в первую очередь заслугой людей, работающих в агропромышленной сфере.

Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев заявил, что аграрии в этом году не подведут и соберут приличный урожай.