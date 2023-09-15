Набиуллина: ЦБ обеспокоен вовлечением в ипотеку более рискованных групп клиентов

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ обеспокоен вовлечением в ипотеку более рискованных групп клиентов.

«Очень важно и нас беспокоит — вовлечение в ипотеку более рискованных групп клиентов», — отметила она.

Ранее в ЦБ России заявили, что большой объём льготной ипотеки вынуждает Центробанк проводить более жёсткую денежно-кредитную политику.