Набиуллина: ЦБ обеспокоен вовлечением в ипотеку более рискованных групп клиентов
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ обеспокоен вовлечением в ипотеку более рискованных групп клиентов.
- РИА Новости
«Очень важно и нас беспокоит — вовлечение в ипотеку более рискованных групп клиентов», — отметила она.
Ранее в ЦБ России заявили, что большой объём льготной ипотеки вынуждает Центробанк проводить более жёсткую денежно-кредитную политику.
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