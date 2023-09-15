Набиуллина заявила о ведущейся дискуссии по валютному контролю
- РИА Новости
«Действительно, дискуссия по валютным ограничениям сейчас ведётся. Это во многом решения правительства», — сказала она.
Вместе с этим Набиуллина отметила, что ЦБ считает, что если надо влиять на потоки капитала, то лучше это делать экономическими мерами, а не административными.
«На мой взгляд, административные меры должны ограничиваться мерами зеркального, ответного характера», — подчеркнула глава Центробанка.
Ранее Набиуллина заявила, что на ослабление рубля оказали влияние несколько факторов.