Директор департамента Минфина не ожидает массовой конфискации активов России
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Тимофеева.
«Есть шанс, так скажем, на то, что, во-первых, и санкции не пойдут по очень жёсткому сценарию, и массового отъёма собственности так и не случится», — уточнил чиновник.
Однако Тимофеев предупредил, что это не гарантия, а лишь его рассуждения.
Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его страна планирует стать первым государством Евросоюза, которое в текущем году узаконит конфискацию активов России, подпадающих под санкции, для финансирования восстановления Украины.
Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если Эстония реализует идею о конфискации российских активов, то Москва оперативно примет крайне чувствительные меры.