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Директор департамента Минфина не ожидает массовой конфискации активов России

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Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина России Дмитрий Тимофеев заявил, что не ожидает дальнейшего ужесточения антироссийских санкций по жёсткому сценарию, а также не видит предпосылок для массовой конфискации активов России.
Директор департамента Минфина не ожидает массовой конфискации активов России
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Тимофеева.

«Есть шанс, так скажем, на то, что, во-первых, и санкции не пойдут по очень жёсткому сценарию, и массового отъёма собственности так и не случится», — уточнил чиновник.

Однако Тимофеев предупредил, что это не гарантия, а лишь его рассуждения.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его страна планирует стать первым государством Евросоюза, которое в текущем году узаконит конфискацию активов России, подпадающих под санкции, для финансирования восстановления Украины.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если Эстония реализует идею о конфискации российских активов, то Москва оперативно примет крайне чувствительные меры.

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