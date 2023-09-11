ЦБ: предложение о лимите на вывод за рубеж средств в рублях требует обсуждения
- РИА Новости
Об этом заявил заместитель председателя ЦБ России Алексей Гузнов.
«Это требует оценки, анализа того, насколько этот механизм действительно задействован и так далее», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести лимит на вывод денег в рублях из России.
1 сентября глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор планирует в сентябре продлить ограничения на операции с валютой.