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ЦБ: предложение о лимите на вывод за рубеж средств в рублях требует обсуждения

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Предложение по введению лимита по сумме вывода за рубеж средств в рублях требует обсуждения.
ЦБ: предложение о лимите на вывод за рубеж средств в рублях требует обсуждения
  • РИА Новости

Об этом заявил заместитель председателя ЦБ России Алексей Гузнов.

«Это требует оценки, анализа того, насколько этот механизм действительно задействован и так далее», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести лимит на вывод денег в рублях из России. 

1 сентября глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор планирует в сентябре продлить ограничения на операции с валютой.

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