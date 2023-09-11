ЦБ: предложение о лимите на вывод за рубеж средств в рублях требует обсуждения

Предложение по введению лимита по сумме вывода за рубеж средств в рублях требует обсуждения.

Об этом заявил заместитель председателя ЦБ России Алексей Гузнов.

«Это требует оценки, анализа того, насколько этот механизм действительно задействован и так далее», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести лимит на вывод денег в рублях из России.

1 сентября глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор планирует в сентябре продлить ограничения на операции с валютой.