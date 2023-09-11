Экс-замминистра финансов Сторчак: предпосылок для отказа мира от доллара немного

Старший банкир ВЭБ.РФ, бывший замминистра финансов России Сергей Сторчак рассказал, когда мир откажется от использования доллара США.

В интервью «Газете.Ru» Сторчак объяснил, что на данный момент экономических предпосылок для отказа от использования доллара в глобальной экономике немного.

«Доллар остаётся доминирующей валютой в ценообразовании и расчётах при купле-продаже биржевых товаров, прежде всего нефти, а также в международных резервах и банковских депозитах», — добавил специалист.

По его словам, отказ от валюты США не может быть быстрым, так как стоит учитывать традицию, сложившуюся за 80 лет с момента проведения международной конференции в Бреттон-Вудсе, которая положила начало господству доллара.

Сторчак пояснил, что на смену доллару могут приходить локальные валюты там, где это станет возможным технически и целесообразным экономически, в частности в ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия).

Ранее сайт kp.ru сообщал, что, согласно результатам собственного исследования, 44% россиян верят, что рубль выстоит при любых санкциях, а вот доллар может скоро исчезнуть.