Катырин призвал усилить поддержку российских производственных предприятий МСП
Соответствующее заявление он сделал в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Именно на их развитии следует сконцентрировать государственную поддержку, особенно в текущих экономических условиях, когда все высокотехнологичные товары нужно научиться производить самим», — цитирует его РИА Новости
Он отметил, что малый и средний бизнес развивается в России активно, но, по разным оценкам, его доля в производстве составляет 6-10%, в то время как такая доля в Китае, Азии, европейских странах не опускалась в последние десятилетия ниже 20%.
Ранее сообщалось, что на площадке Новочеркасского индустриального парка в Ростовской области создадут особую экономическую зону (ОЭЗ).