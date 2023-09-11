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Катырин призвал усилить поддержку российских производственных предприятий МСП

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Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин заявил о необходимости усилить поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП), которое занимается производством продукции с максимальной добавленной стоимостью.

Соответствующее заявление он сделал в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Именно на их развитии следует сконцентрировать государственную поддержку, особенно в текущих экономических условиях, когда все высокотехнологичные товары нужно научиться производить самим», — цитирует его РИА Новости

Он отметил, что малый и средний бизнес развивается в России активно, но, по разным оценкам, его доля в производстве составляет 6-10%, в то время как такая доля в Китае, Азии, европейских странах не опускалась в последние десятилетия ниже 20%.

Ранее сообщалось, что на площадке Новочеркасского индустриального парка в Ростовской области создадут особую экономическую зону (ОЭЗ).

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