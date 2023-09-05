Минэкономики ФРГ: трубы «Северного потока — 2» купил оператор Gascade

Предназначавшиеся для «Северного потока — 2» трубы были проданы газотранспортному оператору Gascade.

Об этом сообщает Министерство экономики Германии.

«Трубы, хранившиеся в (порту. — RT) Мукране и не предназначавшиеся для дальнейшего применения, перешли федеральному правительству. Сейчас они были проданы фирме Gascade в рамках расширения трубопроводной сети», — приводит сообщение РИА Новости.

В феврале американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков». В его расследовании утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.