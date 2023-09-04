Москва выделила землю на льготных условиях под строительство шести предприятий

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что город выделил землю инвесторам по льготной арендной ставке 1 рубль в год под строительство шести новых предприятий.

Об этом информирует НСН.

«Город заключил договоры аренды участков общей площадью более 25 га с шестью инвесторами для строительства промышленных комплексов по изготовлению архитектурного бетона, керамических изделий, газобетонных блоков, кирпича, а также деревообрабатывающих производств», — уточнил вице-мэр.

По его словам, инвесторы вложат в реализацию проектов свыше 4,3 млрд рублей, будет создано более 1300 новых рабочих мест.

Ефимов также отметил, что льготная ставка распространяется на весь срок действия договоров и помогает предпринимателям быстро наладить выпуск важной продукции.

Ранее Минпром Челябинской области сообщал, что инвестор вложит в технопарк Южноуральска 2,5 млрд рублей. Средства пойдут на запуск литейного и керамического производства, строительство завода и цеха.