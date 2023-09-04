Москва выделила землю на льготных условиях под строительство шести предприятий
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Об этом информирует НСН.
«Город заключил договоры аренды участков общей площадью более 25 га с шестью инвесторами для строительства промышленных комплексов по изготовлению архитектурного бетона, керамических изделий, газобетонных блоков, кирпича, а также деревообрабатывающих производств», — уточнил вице-мэр.
По его словам, инвесторы вложат в реализацию проектов свыше 4,3 млрд рублей, будет создано более 1300 новых рабочих мест.
Ефимов также отметил, что льготная ставка распространяется на весь срок действия договоров и помогает предпринимателям быстро наладить выпуск важной продукции.
Ранее Минпром Челябинской области сообщал, что инвестор вложит в технопарк Южноуральска 2,5 млрд рублей. Средства пойдут на запуск литейного и керамического производства, строительство завода и цеха.