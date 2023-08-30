Узнать больше

Росстат: реальные зарплаты в России в июне выросли на 10,5%

Короткая ссылка
Реальные зарплаты граждан России в июне 2023 года выросли на 10,5% в годовом выражении.
Росстат: реальные зарплаты в России в июне выросли на 10,5%
  • РИА Новости

Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Так, в I полугодии текущего года реальные зарплаты россиян выросли на 6,8% в годовом выражении.

Согласно данным, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в июне 2023 года составила 76 604 рубля (+14,1% в годовом выражении).

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрием Аристовым подчеркнул, что уровень зарплат российских граждан, а также их благосостояние в целом должны повышаться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить