Росстат: реальные зарплаты в России в июне выросли на 10,5%

Реальные зарплаты граждан России в июне 2023 года выросли на 10,5% в годовом выражении.

Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Так, в I полугодии текущего года реальные зарплаты россиян выросли на 6,8% в годовом выражении.

Согласно данным, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в июне 2023 года составила 76 604 рубля (+14,1% в годовом выражении).

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрием Аристовым подчеркнул, что уровень зарплат российских граждан, а также их благосостояние в целом должны повышаться.