Росстат: реальные зарплаты в России в июне выросли на 10,5%
- РИА Новости
Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Так, в I полугодии текущего года реальные зарплаты россиян выросли на 6,8% в годовом выражении.
Согласно данным, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в июне 2023 года составила 76 604 рубля (+14,1% в годовом выражении).
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрием Аристовым подчеркнул, что уровень зарплат российских граждан, а также их благосостояние в целом должны повышаться.