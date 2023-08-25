«Росатом» одобрил пять площадок для реализации проектов АЭС малой мощности в Арктике
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Об этом сообщает oilcapital.ru.
Как отметил Мушер, на Чукотке для АЭС выбрано место недалеко от месторождения золота Совинное в Иультинском районе, в Якутии — у месторождения по добыче редкоземельных маталлов Агылкинское в Томпонском районе и посёлка Батагай в Верхоянском районе.
Ещё две площадки расположены в Красноярском крае — в посёлке Байкит в Эвенкийском районе и золоторудном месторождении «Остров Большевик» на архипелаге Северная Земля.
Ранее сообщалось, что «Росатом» будет строить новые АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке.