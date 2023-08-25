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«Росатом» одобрил пять площадок для реализации проектов АЭС малой мощности в Арктике

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«Росатом» одобрил пять площадок для реализации проектов АЭС малой мощности в Арктической зоне России. О выборе площадок рассказал советник «Русатом Оверсиз» Семён Мушер.
«Росатом» одобрил пять площадок для реализации проектов АЭС малой мощности в Арктике
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает oilcapital.ru.

Как отметил Мушер, на Чукотке для АЭС выбрано место недалеко от месторождения золота Совинное в Иультинском районе, в Якутии — у месторождения по добыче редкоземельных маталлов Агылкинское в Томпонском районе и посёлка Батагай в Верхоянском районе.

Ещё две площадки расположены в Красноярском крае — в посёлке Байкит в Эвенкийском районе и золоторудном месторождении «Остров Большевик» на архипелаге Северная Земля.

Ранее сообщалось, что «Росатом» будет строить новые АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке.

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