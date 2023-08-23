Экономист Холод: в рамках БРИКС может действовать своя валютная политика

Доктор экономических наук, профессор Леонид Холод прокомментировал идею создания единой валюты БРИКС. По его словам, это будет выгодно для всех участников объединения.

«Вещь хорошая. Почему? Потому что доллар, как и евро, или швейцарский франк, или английский фунт, или иена, — все они зависят от эмиссионной политики соответствующих стран. Они ориентированы на снабжение более широкого круга пользователей валютными ресурсами и так далее. В данном случае в рамках БРИКС может действовать своя валютная политика, своя финансовая политика», — заявил эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, символом такой политики может выступить единая валюта.

Как отметил Холод, если всё будет сделано правильно, то это обезопасит внутреннюю валюту всех стран-участниц от внешнего давления.

Ранее политолог кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал инициативу банка БРИКС начать кредитование в валютах ЮАР и Бразилии.