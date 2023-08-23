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Экономист Холод: в рамках БРИКС может действовать своя валютная политика

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Доктор экономических наук, профессор Леонид Холод прокомментировал идею создания единой валюты БРИКС. По его словам, это будет выгодно для всех участников объединения.
Экономист Холод: в рамках БРИКС может действовать своя валютная политика
  • РИА Новости

«Вещь хорошая. Почему? Потому что доллар, как и евро, или швейцарский франк, или английский фунт, или иена, — все они зависят от эмиссионной политики соответствующих стран. Они ориентированы на снабжение более широкого круга пользователей валютными ресурсами и так далее. В данном случае в рамках БРИКС может действовать своя валютная политика, своя финансовая политика», — заявил эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, символом такой политики может выступить единая валюта.

Как отметил Холод, если всё будет сделано правильно, то это обезопасит внутреннюю валюту всех стран-участниц от внешнего давления.

Ранее политолог кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал инициативу банка БРИКС начать кредитование в валютах ЮАР и Бразилии.

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