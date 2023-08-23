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ЦБ заявил о росте инфляционных ожиданий населения в августе

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ЦБ России заявил, что инфляционные ожидания россиян в августе выросли на 0,4 п. п. и составили 11,5%.
ЦБ заявил о росте инфляционных ожиданий населения в августе
  • РИА Новости

«В августе медианная оценка инфляционных ожиданий населения на годовом горизонте составила 11,5% (+0,4 п. п. к июлю)», — сообщил финансовый регулятор.

Вместе с этим отмечается, что инфляционные ожидания на пять лет вперёд не изменились и, как и в июле, составили 9,5%.

При этом ЦБ отмечает рост в августе индекса потребительских настроений.

«Улучшились и текущие оценки, и ожидания участников опроса относительно экономических перспектив страны и личного материального положения. Склонность респондентов к потреблению в августе несколько повысилась», — отметил Банк России.

Ранее сообщалось, что ЦБ России продолжает ожидать возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.

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