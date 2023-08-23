Минпромторг прогнозирует массовое внедрение водородных технологий в России

Минпромторг прогнозирует массовое внедрение водородных технологий в различные отрасли производства в России к 2035 году.

Об этом ведомство рассказало ТАСС, ссылаясь на стратегию развития обрабатывающей промышленности России до 2030 года и на период до 2035 года.

«К 2035 году ожидается серийное и массовое применение водородных технологий в различных секторах экономики», — отметили в Минпромторге.

Также в документе ведомства говорится, что ожидается масштабирование производства и экспорта отечественного промышленного оборудования для производства, хранения, транспортировки и применения водорода.

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин заявил о росте востребованности водорода как альтернативного источника энергии.

В феврале 2022 года сообщалось, что в проекте российской программы развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики говорится, что экспорт водорода из России в 2030 году может составить 2,2 млн т.