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WSJ: 40-летний экономический рост в Китае закончился

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По мнению аналитиков The Wall Street Journal, Китай вступает в эпоху замедленного экономического роста после 40-летнего бума из-за ухудшения отношений с Западом, сокращения производственной активности и экспорта, а также в связи с увеличением безработицы среди молодёжи.
WSJ: 40-летний экономический рост в Китае закончился
  • Gettyimages.ru
  • © LewisTsePuiLung

По словам китайских чиновников, в условиях слабого роста частных инвестиций и экспорта у них нет иного выбора, кроме как продолжать брать кредиты и заниматься строительством для стимулирования экономических показателей.

«Это может быть не просто период экономической слабости, а закат долгой эпохи», — уточняют авторы статьи.

Ранее сообщалось, что после десятилетий экономического процветания Германия вновь оказалась среди отстающих.

Также премьер-министр Михаил Мишустин заявил об устойчивом росте экономики России.

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