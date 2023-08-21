WSJ: 40-летний экономический рост в Китае закончился

По мнению аналитиков The Wall Street Journal, Китай вступает в эпоху замедленного экономического роста после 40-летнего бума из-за ухудшения отношений с Западом, сокращения производственной активности и экспорта, а также в связи с увеличением безработицы среди молодёжи.

По словам китайских чиновников, в условиях слабого роста частных инвестиций и экспорта у них нет иного выбора, кроме как продолжать брать кредиты и заниматься строительством для стимулирования экономических показателей.

«Это может быть не просто период экономической слабости, а закат долгой эпохи», — уточняют авторы статьи.

Ранее сообщалось, что после десятилетий экономического процветания Германия вновь оказалась среди отстающих.

Также премьер-министр Михаил Мишустин заявил об устойчивом росте экономики России.