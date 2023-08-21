WSJ: 40-летний экономический рост в Китае закончился
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По словам китайских чиновников, в условиях слабого роста частных инвестиций и экспорта у них нет иного выбора, кроме как продолжать брать кредиты и заниматься строительством для стимулирования экономических показателей.
«Это может быть не просто период экономической слабости, а закат долгой эпохи», — уточняют авторы статьи.
Ранее сообщалось, что после десятилетий экономического процветания Германия вновь оказалась среди отстающих.
Также премьер-министр Михаил Мишустин заявил об устойчивом росте экономики России.