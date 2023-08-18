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В столичном Ново-Переделкине построят цех по переработке мяса

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что застройщик получил разрешение на строительство в столичном районе Ново-Переделкино второй очереди мясоперерабатывающего комбината.
В столичном Ново-Переделкине построят цех по переработке мяса
  • Gettyimages.ru
  • © dusanpetkovic

Об этом информирует НСН.

Компания-застройщик «Элитгрупп инвест» построит заводской цех в рамках программы реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

На предприятии планируется организовать порядка 300 рабочих мест.

Ефимов отметил, что город предоставил инвестору участок для строительства без торгов по льготной ставке один рубль в год.

Ожидаемый объём инвестиций 1,2 млрд рублей.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что в Новгородской области планируют построить завод по производству солнечных батарей для летательных аппаратов.

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