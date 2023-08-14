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ЦБ: годовая инфляция в России продолжит повышаться

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Годовая инфляция в России в ближайшие месяцы продолжит повышаться, по итогам года она составит 5—6,5%.
ЦБ: годовая инфляция в России продолжит повышаться
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом сообщает Банк России.

«По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться... Согласно прогнозу, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0—6,5% в 2023 году», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ЦБ проведёт внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке 15 августа.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в беседе с RT спрогнозировал стабилизацию курса рубля в течение месяца.

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