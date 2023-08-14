Помощник президента России выразил опасения из-за ускорения потребительского кредитования
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Он отметил, что корпоративный кредит обеспечил формирование 9,5 трлн рублей дополнительного спроса в экономике. При этом рост кредита населению составил 3,3 трлн рублей.
«В последние месяцы кредитная активность ускоряется. Особенно вызывает опасение ускорение потребительского кредитования», — заявил Орешкин ТАСС.
Помощник президента России также отметил ускоренную трансформацию российской экономики.
Орешкин назвал мягкую ДКП причиной ослабления рубля и ускорения инфляции.