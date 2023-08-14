Помощник президента России выразил опасения из-за ускорения потребительского кредитования

Вызывает опасение ускорение потребительского кредитования, заявил помощник президента России Максим Орешкин.

Он отметил, что корпоративный кредит обеспечил формирование 9,5 трлн рублей дополнительного спроса в экономике. При этом рост кредита населению составил 3,3 трлн рублей.

«В последние месяцы кредитная активность ускоряется. Особенно вызывает опасение ускорение потребительского кредитования», — заявил Орешкин ТАСС.

Помощник президента России также отметил ускоренную трансформацию российской экономики.

Орешкин назвал мягкую ДКП причиной ослабления рубля и ускорения инфляции.