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Депутат Госдумы Аксаков допустил повышение ставок по банковским кредитам

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Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков спрогнозировал рост стоимости банковских кредитов, включая ипотеку, из-за ситуации на рынке и повышения ключевой ставки ЦБ до 8,5%.
Депутат Госдумы Аксаков допустил повышение ставок по банковским кредитам
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Прежде всего это реакция на уровень инфляции в экономике, сообщил он в интервью «Парламентской газете».

«И очевидно, что банки будут учитывать это, чтобы окупать свои вложения и привлекаемые средства. Хотя ориентироваться будут и на действия ЦБ», — отметил Аксаков.

По его словам, это затронет и такие консервативные продукты, как ипотека.

Ранее экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ситуации на кредитном рынке России. Он заявил, что на данный момент, в частности, отмечается положительная динамика в сфере выдачи автокредитов.

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