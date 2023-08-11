Депутат Госдумы Аксаков допустил повышение ставок по банковским кредитам

Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков спрогнозировал рост стоимости банковских кредитов, включая ипотеку, из-за ситуации на рынке и повышения ключевой ставки ЦБ до 8,5%.

Прежде всего это реакция на уровень инфляции в экономике, сообщил он в интервью «Парламентской газете».

«И очевидно, что банки будут учитывать это, чтобы окупать свои вложения и привлекаемые средства. Хотя ориентироваться будут и на действия ЦБ», — отметил Аксаков.

По его словам, это затронет и такие консервативные продукты, как ипотека.

Ранее экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ситуации на кредитном рынке России. Он заявил, что на данный момент, в частности, отмечается положительная динамика в сфере выдачи автокредитов.