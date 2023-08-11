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Мишустин: Россия вышла на положительные значения по всем ключевым показателям в экономике

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия вышла на положительные значения по всем ключевым показателям в экономике.

Об этом Мишустин сказал в ходе совещания по экономическим вопросам.

«По итогам первого полугодия мы вышли на положительные значения по всем ключевым показателям», — цитирует его РИА Новости.

Как рассказал премьер, российский валовый внутренний продукт вырос на 4,6% во II квартале 2023 года.

Кроме того, добавил Мишустин, динамика в сфере промышленного производства увеличилась на 2,5%.

Ранее стало известно, что международные резервы России в июле выросли на 1,3%  и на 1 августа составили $589,966 млрд.

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