Узнать больше

Мишустин заявил об адаптации российской экономики к вызовам

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российская экономика адаптировалась к вызовам и демонстрирует устойчивый рост.

Соответствующее заявление он сделал во время совещания по экономическим вопросам.

«Обсудим сегодня дальнейшее развитие нашей экономики. Она адаптировалась к текущим вызовам, показывает достаточно устойчивый рост», — цитирует его ТАСС.

По его словам, соответствующий рост опирается на внутренний спрос и обусловлен принятыми кабмином ранее оперативными решениями.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что Россия осталась в топ-5 рейтинга Всемирного банка из-за диверсифицированной экономики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить