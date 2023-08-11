Мишустин заявил об адаптации российской экономики к вызовам

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российская экономика адаптировалась к вызовам и демонстрирует устойчивый рост.

Соответствующее заявление он сделал во время совещания по экономическим вопросам.

«Обсудим сегодня дальнейшее развитие нашей экономики. Она адаптировалась к текущим вызовам, показывает достаточно устойчивый рост», — цитирует его ТАСС.

По его словам, соответствующий рост опирается на внутренний спрос и обусловлен принятыми кабмином ранее оперативными решениями.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что Россия осталась в топ-5 рейтинга Всемирного банка из-за диверсифицированной экономики.