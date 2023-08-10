Промпроизводство в Подмосковье выросло почти на 14% в первом полугодии

В Московской области промышленное производство выросло почти на 14% за первые шесть месяцев 2023 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Промпроизводство в Подмосковье в январе — июне 2023 года выросло на 13,9%. Существенным ростом отметился сектор обрабатывающей промышленности — по сравнению с прошлым полугодием он вырос на 16,2%», — прокомментировала заместитель председателя правительства области, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

По её словам, высокие темпы также зафиксировали в металлургии, где рост составил 79%, и в сфере производства транспортных средств и оборудования — 38,4%. А производство компьютеров и электронных изделий в регионе за указанный период выросло на 51,5%.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области заместитель председателя облправительства Наталья Шевцова и министр сельского хозяйства Артём Иванов проинспектировали производственный комплекс в Багратионовском муниципальном округе, который является одним из крупнейших производителей замороженных полуфабрикатов из рыбы, морепродуктов, курицы и др.