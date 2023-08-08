Президент России Владимир Путин заявил, что во время поездки в Мариуполь почувствовал гордость за строителей.

«Я почувствовал гордость за строителей. Мы часа три там были, мы же не предупреждали — все, как муравейник, работают, работают, работают. Уже стемнело — всё равно люди работают, всё крутится. Здорово», — сказал глава государства на совещании по развитию строительной отрасли.

19 марта Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

В рамках поездки он пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.

Президент отметил, что приехал в город посмотреть, как идут восстановительные работы в новых российских регионах.