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Путин заявил, что во время поездки в Мариуполь почувствовал гордость за строителей

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Президент России Владимир Путин заявил, что во время поездки в Мариуполь почувствовал гордость за строителей.
Путин заявил, что во время поездки в Мариуполь почувствовал гордость за строителей
  • РИА Новости

«Я почувствовал гордость за строителей. Мы часа три там были, мы же не предупреждали — все, как муравейник, работают, работают, работают. Уже стемнело — всё равно люди работают, всё крутится. Здорово», — сказал глава государства на совещании по развитию строительной отрасли.

19 марта Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

В рамках поездки он пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.

Президент отметил, что приехал в город посмотреть, как идут восстановительные работы в новых российских регионах.

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