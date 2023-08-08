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Экономист Гедикоглу заявил о возможности роста цен на зерно из-за взрыва в порту Турции

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Профессор Университета Коньи, специалист по международной экономике сельского хозяйства Халук Гедикоглу заявил, что в результате взрыва в турецком порту Дериндже могут начать расти цены на зерно в мире.
Экономист Гедикоглу заявил о возможности роста цен на зерно из-за взрыва в порту Турции
  • Gettyimages.ru
  • © DarcyMaulsby

Как он пояснил ТАСС, сама потеря 15 тыс. т зерновых в порту, конечно же, не повлияет на мировые цены на зерно, однако это событие может спровоцировать панические настроения из-за дополнительных рисков.

«Надо понимать, что этот инцидент, хоть он и является небольшим по масштабам, продемонстрировал наличие рисков для инфраструктуры. А это уже способно привести к паническим настроениям у производителей и среди участников цепочек поставок, что уже может повлиять на мировые цены», — отметил он.

По его словам, в настоящий момент на рынке зерна и так наблюдается волатильность цен из-за ситуации вокруг Украины, поэтому в таких условиях подобного рода инцидент могут воспринять как появление новых и осязаемых рисков, что в итоге отразится на ценах.

«Если приводить более доступный пример, то это как со взрывом в магазине какой-либо торговой сети. Люди после такого происшествия из страха будут стараться не посещать другие магазины этой фирмы», — объяснил он.

Ранее стало известно, что при взрыве в районе порта Дериндже в Турции пострадали 12 человек. Предварительно считается, что причиной происшествия стал «взрыв зерновой пыли» во время загрузки зерна на судно. В результате взрыва было повреждено 20% запасов продовольствия, находящегося в силосе в момент взрыва.

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