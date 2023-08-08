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В новом столичном промпарке «Бутово» наладят выпуск устройств для кондиционеров

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Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что в строящемся промышленном парке «Бутово» будут производить воздухораспределительные устройства, которые применяют в кондиционерах и вентиляции.
В новом столичном промпарке «Бутово» наладят выпуск устройств для кондиционеров

Об этом информирует сайт kp.ru.

Глава департамента уточнил, что в текущий момент в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда реализуется 12 проектов по строительству промышленных объектов. Один из них строится в районе Южное Бутово.

«Его общая площадь составит около 58 тыс. кв. м, а инвестиции в проект — не менее 4,8 млрд рублей. После ввода в эксплуатацию там смогут работать 1,8 тыс. человек», — отметил Овчинский.

Производством воздухораспределителей займётся компания Redvent. Часть производства перенесут из Рязанской области.

Строительство парка планируют завершить до конца года.

Ранее НСН сообщала, что столичная компания «Новая Орбита» запустила линию по изготовлению медно-алюминиевых теплообменников для систем охлаждения.

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