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Инвестор Спектор опроверг слухи о том, что в России якобы планируют ограничить расчёты наличными

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Финансовый эксперт, инвестор Михаил Спектор опроверг слухи о том, что в России якобы планируют ограничить расчёты наличными.
Инвестор Спектор опроверг слухи о том, что в России якобы планируют ограничить расчёты наличными
  • Gettyimages.ru
  • © Elena Titova

В беседе с Life.ru эксперт отметил, что Россия остаётся свободной монетарной зоной, в отличие от большинства западных стран, где давно действуют жёсткие ограничения в отношении оборота наличных денег.

При этом Спектор подчеркнул, что стремление сократить хождение наличных естественно для государства, так как позволяет обеспечить прозрачность движения денежных средств в экономике, а также ограничивает теневой сектор.

При этом, по его мнению, в текущий момент вряд ли стоит ожидать жёстких ограничений на оборот наличных, даже после внедрения цифрового рубля.

Ранее сообщалось о результатах исследования финансовой платформы «Выберу.ру», которое показало, что 13% россиян решили отказаться от хранения наличных долларов и евро, отдав предпочтение рублю.

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