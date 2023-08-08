Менеджер Кудрявцев посоветовал изучить условия договора в случае займа в МФО

Менеджер продукта МФО (микрофинансовые организации) в компании «Сравни» Александр Кудрявцев посоветовал желающим взять заём внимательно изучить условия договора. Также, по его словам, не стоит уклоняться от общения с кредитной организацией при невозможности оплатить задолженность.

Прежде чем взять микрокредит, стоит сравнить условия в разных компаниях, внимательно изучить условия договора и рассчитать сумму переплаты с учётом комиссий и стоимости дополнительных услуг, сообщил специалист в беседе с URA.RU.

Важно обращать внимание на ряд параметров: сроки действия сделки, график платежей, размер процентной ставки, наличие комиссий, а также акций и скидок.

В случае невозможности погасить долг важно не уклоняться от взаимодействия со своим кредитором.

«Нужно как можно раньше поставить в известность своего кредитора о невозможности выплаты долга и совместно выработать оптимальный выход из ситуации (пролонгация, рефинансирование, реструктуризация)», — заключил Кудрявцев.

Ранее доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета Светлана Зубкова рассказала, что в некоторых случаях не стоит спешить с досрочным погашением кредита.