Менеджер Кудрявцев посоветовал изучить условия договора в случае займа в МФО
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Прежде чем взять микрокредит, стоит сравнить условия в разных компаниях, внимательно изучить условия договора и рассчитать сумму переплаты с учётом комиссий и стоимости дополнительных услуг, сообщил специалист в беседе с URA.RU.
Важно обращать внимание на ряд параметров: сроки действия сделки, график платежей, размер процентной ставки, наличие комиссий, а также акций и скидок.
В случае невозможности погасить долг важно не уклоняться от взаимодействия со своим кредитором.
«Нужно как можно раньше поставить в известность своего кредитора о невозможности выплаты долга и совместно выработать оптимальный выход из ситуации (пролонгация, рефинансирование, реструктуризация)», — заключил Кудрявцев.
Ранее доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета Светлана Зубкова рассказала, что в некоторых случаях не стоит спешить с досрочным погашением кредита.