Кабмин на 100% компенсирует экспортёрам молочной продукции затраты на транспортировку

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому размер компенсации затрат экспортёрам на транспортировку молочной продукции вырастет с 25 до 100% с 1 января 2024 года.

Об этом сообщает Минсельхоз России.

Данный документ определяет молоко, сливки, сыворотку, сливочное масло и сыры как приоритетные для транспортировки.

Как пояснили в ведомстве, соответствующее решение связано с ростом образовавшихся на перерабатывающих предприятиях запасов молочной продукции длительного хранения, что приводит к снижению закупочной цены у производителей молока.

Ожидается, что стимулирование транспортировки позволит избежать негативных тенденций на внутреннем рынке.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с «Москвой 24» заявила, что употреблять парное молоко не стоит, поскольку есть риск заразиться бруцеллёзом.