Кабмин на 100% компенсирует экспортёрам молочной продукции затраты на транспортировку
- РИА Новости
Об этом сообщает Минсельхоз России.
Данный документ определяет молоко, сливки, сыворотку, сливочное масло и сыры как приоритетные для транспортировки.
Как пояснили в ведомстве, соответствующее решение связано с ростом образовавшихся на перерабатывающих предприятиях запасов молочной продукции длительного хранения, что приводит к снижению закупочной цены у производителей молока.
Ожидается, что стимулирование транспортировки позволит избежать негативных тенденций на внутреннем рынке.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с «Москвой 24» заявила, что употреблять парное молоко не стоит, поскольку есть риск заразиться бруцеллёзом.