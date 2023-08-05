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Кабмин на 100% компенсирует экспортёрам молочной продукции затраты на транспортировку

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому размер компенсации затрат экспортёрам на транспортировку молочной продукции вырастет с 25 до 100% с 1 января 2024 года.
Кабмин на 100% компенсирует экспортёрам молочной продукции затраты на транспортировку
  • РИА Новости

Об этом сообщает Минсельхоз России.

Данный документ определяет молоко, сливки, сыворотку, сливочное масло и сыры как приоритетные для транспортировки.

Как пояснили в ведомстве, соответствующее решение связано с ростом образовавшихся на перерабатывающих предприятиях запасов молочной продукции длительного хранения, что приводит к снижению закупочной цены у производителей молока.

Ожидается, что стимулирование транспортировки позволит избежать негативных тенденций на внутреннем рынке. 

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с «Москвой 24» заявила, что употреблять парное молоко не стоит, поскольку есть риск заразиться бруцеллёзом.

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