В Удмуртии объём жилищного кредитования вырос на 37% по итогам полугодия
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на данные Удмуртстата и Банка России.
Объём жилищных кредитов вырос в 1,5 раза — до 32 млрд 249 млн рублей.
Срок кредитования в данной категории также увеличился — с 262 до 287 месяцев.
Ранее экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владислав Гинько в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал динамику курса доллара.