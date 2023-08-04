В Удмуртии объём жилищного кредитования вырос на 37% по итогам полугодия

В Удмуртии выдали 12 112 жилищных кредитов по итогам первого полугодия 2023 года, это на 37,6% больше, чем в январе — июне 2022-го (8804 кредита).

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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на данные Удмуртстата и Банка России. Объём жилищных кредитов вырос в 1,5 раза — до 32 млрд 249 млн рублей. Срок кредитования в данной категории также увеличился — с 262 до 287 месяцев. Ранее экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владислав Гинько в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал динамику курса доллара.