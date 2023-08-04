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Инвестор Волкова посоветовала использовать различные инструменты для накоплений

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Сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова сообщила, что способ хранения денежных средств зависит от поставленных целей.
Инвестор Волкова посоветовала использовать различные инструменты для накоплений
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Если речь идёт о деньгах, которые должны быть всегда в доступе для решения срочных задач, тогда их лучше держать на карте (в идеале так, чтобы начислялся процент на остаток по счёту) или на депозите, уточнила эксперт в разговоре с газетой «Известия».

Если же речь о капитале, превышающем суммы для каждодневных целей, то для них должен быть сформирован чёткий план, отметила Волкова.

Например, из части денежных средств можно формировать пенсионные накопления, для этого подойдут максимально долгосрочные низколиквидные инструменты.

«К примеру, деньги, которые нужны на социально значимые задачи (плановая операция, покупка квартиры, обучение детей), нельзя потерять, поэтому для них подбираются максимально консервативные инструменты», — сказала инвестор.

Ранее экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владислав Гинько в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал динамику курса доллара.

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