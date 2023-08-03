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Столичный производитель инновационных ортезов на треть увеличил выпуск изделий за полугодие

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Столичная компания — разработчик и производитель ортезов из термопластика — нарастила выпуск продукции на 30% в первом полугодии этого года по сравнению с таким же периодом прошлого.
Столичный производитель инновационных ортезов на треть увеличил выпуск изделий за полугодие

Об этом сообщает НСН.

Координатор отдела продаж компании «Айэмти» Юлия Чайка отметила, что ортезы — инновационное решение, позволяющее облегчить процесс лечения и реабилитации для пациентов с травмами.

Со своей стороны, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что в Москве более 200 промышленных предприятий производит лекарства, медоборудование и прочие изделия.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения Финансового университета при Правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.

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