«Ъ»: у россиян появилась возможность оформить виртуальную карту банка для покупок в Турции
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Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Уточняется, что операции можно будет проводить через приложение Letim, которое и открывает виртуальную карту, а пополнять счёт в лирах можно с рублёвых счетов в российских банках через СБП.
По данным издания, соответствующее приложение доступно в App Store и Google Play. Снятие средств в банкоматах производится через QR-код.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить операции по снятию и пополнению карт МИР от комиссий банкоматов, независимо от выпустившего карту банка.