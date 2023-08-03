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«Ъ»: у россиян появилась возможность оформить виртуальную карту банка для покупок в Турции

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Россияне получили возможность совершать покупки в Турции, а также снимать деньги в банкоматах в этой стране благодаря появлению виртуальной карты турецкой платёжной системы Troy.
«Ъ»: у россиян появилась возможность оформить виртуальную карту банка для покупок в Турции
  • Gettyimages.ru
  • © Wavebreakmedia

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что операции можно будет проводить через приложение Letim, которое и открывает виртуальную карту, а пополнять счёт в лирах можно с рублёвых счетов в российских банках через СБП.

По данным издания, соответствующее приложение доступно в App Store и Google Play. Снятие средств в банкоматах производится через QR-код.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить операции по снятию и пополнению карт МИР от комиссий банкоматов, независимо от выпустившего карту банка.

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