На Ставрополье запустили программу для молодых предпринимателей в рамках нацпроекта

Центр «Мой бизнес» Ставропольского края при содействии Минэкономразвития региона запустил новую акселерационную программу для предпринимателей в возрасте до 25 лет.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на Минэкономразвития края.

Программа «Молодой предприниматель Ставрополья» действует в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Её цель — развитие бизнеса в регионе и привлечение молодых предпринимателей.

Первая смена программы пройдёт с 5 по 9 августа в центре «Мой бизнес».

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