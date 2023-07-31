Компания из Москвы в 2,5 раза нарастила выпуск оборудования для систем освещения за полугодие
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Об этом сообщает НСН.
Такой показатель компании «Светосервис ТелеМеханика» в 2,5 раза превышает тот, что был отмечен в аналогичном периоде 2022 года, отметил Овчинский.
По его словам, за весь прошлый год производитель выпустил свыше 11,5 тыс. единиц оборудования.
Ранее радио «Комсомольская правда» передавало, что на выставке «Иннопром» представили турбины, способные вырабатывать электричество из отходов предприятия.