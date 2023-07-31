Компания из Москвы в 2,5 раза нарастила выпуск оборудования для систем освещения за полугодие

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что столичное предприятие выпустило более 7,3 тыс. единиц оборудования для автоматизированных систем управления уличным освещением и архитектурной подсветкой в первом полугодии.

Об этом сообщает НСН.

Такой показатель компании «Светосервис ТелеМеханика» в 2,5 раза превышает тот, что был отмечен в аналогичном периоде 2022 года, отметил Овчинский.

По его словам, за весь прошлый год производитель выпустил свыше 11,5 тыс. единиц оборудования.

Ранее радио «Комсомольская правда» передавало, что на выставке «Иннопром» представили турбины, способные вырабатывать электричество из отходов предприятия.