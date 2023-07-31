Аналитик Мильчакова: в августе доллар может вырасти до 94—95 рублей

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, в беседе с RT прокомментировала курс доллара, который на открытии торгов Мосбиржи превысил 92 рубля впервые с 7 июля.

Аналитик пояснила, что доллар вырос в связи с тем, что налоговый период в России завершился.

«Из фундаментальных факторов на динамику рубля негативно влияют слабый торговый баланс и более низкая цена нефти, чем годом раньше. Можно ожидать, что в августе доллар может вырасти до 94—95 рублей. Однако дальнейший рост доллара может не состояться, поскольку дисконт Urals к Brent сокращается, и значит, ситуация с торговым балансом постепенно начнёт улучшаться», — заметила она.

Мильчакова также подчеркнула, что недавно произошедшее повышение ключевой ставки ЦБ России сразу на 1 процентный пункт в среднесрочном аспекте будет работать в пользу укрепления рубля, а не доллара.

Ранее стало известно, что курс доллара превысил 92 рубля.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал, что курс валюты не будет резко меняться в ближайшие месяцы.