Путин: сложности на мировых рынках возникли во время пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы на мировых рынках продовольствия и энергетики возникли задолго до конфликта на Украине, а именно в период борьбы с COVID-19.

Об этом российский президент сообщил в ходе саммита Россия — Африка.

«Они возникли, начали возникать в ходе борьбы с пандемией коронавирусной инфекции», — уточнил он.

Также Путин отметил, что разные страны, в том числе индустриально развитые, закрывали предприятия в связи с санитарными мерами. Также они были вынуждены поддерживать своё население и производство в различных отраслях.

Ранее российский лидер сообщил, что Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность, её доля на мировом рынке пшеницы составляет 20%.

Также он заявил, что, несмотря на сложности пандемии и санкции, удалось обеспечить рост торговых связей с африканскими странами, товарооборот увеличился почти на 35% в этом году.