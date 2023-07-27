Лихачёв: ситуация на Запорожской АЭС вызывает тревогу

Ситуация на Запорожской АЭС вызывает тревогу, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

«Ситуация неустойчивая, ситуация, вызывающая тревогу, но на сегодняшний день находящаяся под контролем», — цитирует его ТАСС.

Лихачёв заявил, что задача состоит в том, чтобы предусмотреть все аспекты, связанные с ядерной безопасностью.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты организации обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии периметра Запорожской АЭС, не угрожающие ядерной безопасности.