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Аналитик Лобода назвал выгодными инвестиции в ОФЗ

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Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода рассказал, какие инвестиции могут принести доход в текущих условиях.
Аналитик Лобода назвал выгодными инвестиции в ОФЗ
  • РИА Новости

«Интересно выглядят ОФЗ — доходность по облигациям, гарантированным правительством, сейчас составляет 11,16% годовых для бумаги с обращением до 2041 года», — поделился эксперт в беседе с Life.ru.

Он отметил, что для защиты своих средств россияне традиционно используют валюту, недвижимость, инвестиции в майнинг и драгметаллы.

Здесь изменений не зафиксировано, резюмировал Лобода.

Ранее первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о перспективах цифрового рубля.

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