Аналитик Проценко рассказала об эффективности банковских депозитов для сбережения средств
- РИА Новости
На текущий момент это единственный ликвидный инструмент защиты сбережений, поделилась эксперт в разговоре с Life.ru.
«Мы считаем, что депозиты обеспечивают относительную безопасность вложений и гарантированный доход. Однако стоит учитывать, что доходность их может быть ниже, чем у других видов инвестиций», — отметила Проценко.
Ранее экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал изменения в предоставлении кредитных каникул — право на них станет бессрочным.