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Аналитик Проценко рассказала об эффективности банковских депозитов для сбережения средств

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Генеральный директор «Альфа-Форекса» Гузель Проценко на фоне новостей о том, что Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5%, выразила мнение, что банковский депозит является надёжным инструментом для защиты сбережений.
Аналитик Проценко рассказала об эффективности банковских депозитов для сбережения средств
  • РИА Новости

На текущий момент это единственный ликвидный инструмент защиты сбережений, поделилась эксперт в разговоре с Life.ru.

«Мы считаем, что депозиты обеспечивают относительную безопасность вложений и гарантированный доход. Однако стоит учитывать, что доходность их может быть ниже, чем у других видов инвестиций», — отметила Проценко.

Ранее экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал изменения в предоставлении кредитных каникул — право на них станет бессрочным.

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