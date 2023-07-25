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Экономист Заборцев прокомментировал повышение МВФ прогноза роста ВВП России в 2023 году

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Анастасия Румянцева
Пётр Заборцев, экономист и предприниматель, прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что Международный валютный фонд (МВФ) подготовил доклад, в котором содержится улучшенный прогноз роста российской экономики в 2023 году.
Экономист Заборцев прокомментировал повышение МВФ прогноза роста ВВП России в 2023 году
  • AFP
  • © Stefani Reynolds

«Действительно, бюджетный стимул начала текущего года вкупе с умеренными ставками дали свой эффект. Вливание денег во многие отрасли промышленности, в первую очередь через гособоронзаказ, создали волну спроса по многим экономическим цепочкам. Мы видим и активизацию потребительской активности, и рост кредитования, и многие другие обнадёживающие признаки. Это поддержало предложение и выпуск, причём не только в промышленности, но и в сфере услуг», — отметил эксперт.

По его словам, для дальнейшего устойчивого развития необходимы институциональные изменения в экономике, направленные на рост производительности труда.

«И здесь речь может идти не только о внедрении прорывных технологий типа ИИ. Но и, например, использования опыта активной промышленной политики, которую сейчас реализует правительство в области ВПК, но уже в масштабах всей экономики. В целом у нас есть хороший импульс и неплохие показатели на сегодня. Самое время превращать текущие успехи в успехи долгосрочные», — заключил собеседник RT. 

Ранее МВФ повысил прогноз роста ВВП России в 2023 году.

Отмечается, что фонд повысил прогноз на 0,8 процентного пункта.

Данную оценку аналитики МВФ объяснили высокими показателями розничной торговли, строительства и промышленного производства в первом полугодии и «крупными налогово-бюджетными стимулами».

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