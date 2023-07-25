В Москве по договорам участия построят 67 социально значимых объектов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что инвесторы вложат более 90 млрд рублей в строительство детских садов, школ и поликлиник. Договоры участия уже согласованы.

Об этом информирует НСН.

В рамках договоров будут построены 32 школы, 31 детский сад и четыре поликлиники, уточнил вице-мэр.

Реализация таких проектов происходит по схеме, которую столичные власти заложили в концепцию развития районов, где девелопер при строительстве жилья обязуется возводить социально значимые объекты. Новый механизм был утверждён в городе в феврале 2021 года.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве благоустроили 2593 двора в прошлом году.