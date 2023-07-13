В Нижегородской области займутся развитием беспилотной авиации

На Международной промышленной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге АНО «Горький Тех» и ООО «Группа Промавто» заключили соглашение о совместной работе над реализацией государственной научно-технологической политики в сфере беспилотных авиационных систем (БАС) в Нижегородской области.

Об этом пишет newsnn.ru. Соответствующее соглашение о сотрудничестве главы компаний подписали в присутствии министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова. Сотрудничество «Горький Тех» и «Группы Промавто» предполагает совместное развитие беспилотной авиации в регионе, а также создание условий для формирования регионального Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС), сообщает ИА «Время Н». Ранее сообщалось, что правительство Москвы подписало соглашение с крупным российским IT-холдингом «Т1» о создании Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке «Руднёво» с целью развития отрасли беспилотной авиации.