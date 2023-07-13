Страны ОПЕК в июне выполнили сделку ОПЕК+ на 250%, добывали 28,19 млн баррелей в сутки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на июльский доклад объединения.

Добыча нефти ОПЕК в июне, втором месяце добровольных сокращений, выросла на 91 тыс. баррелей в сутки к уровню мая — до среднего уровня в 28,19 млн баррелей в сутки, страны организации добывали меньше разрешённых им сделкой ОПЕК+ уровней на 1,9 млн баррелей в сутки, выполняя соглашение на 250%.

Ранее частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров в беседе с RT спрогнозировал рост цен на нефть.