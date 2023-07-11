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В Минпромторге рассказали об эффективности мер поддержки производителей микроэлектроники

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Замглавы Минпромторга России Василий Шпак рассказал о мерах поддержки производителей микроэлектроники.
В Минпромторге рассказали об эффективности мер поддержки производителей микроэлектроники
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Об этом сообщает «Российская газета».

«У нас есть статистика за 2022 год. Порядка 9 млрд рублей, а точнее 8 млрд 975 млн — это эффект от налога на прибыль. Всего 169 предприятий воспользовались этой льготой. И они также сохранили более 6 млрд рублей по страховым взносам», — уточнил он.

Шпак добавил, что возможный перечень адресатов получения льгот будет расширяться.

Ранее «Радио 1» сообщало, что Мособлдума приняла закон, которым уточняет порядок предоставления льготы в рамках социальной газификации.

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