Число банкротств среди россиян выросло на треть в первом полугодии 2023 года

Федресурс поделился данными, из которых следует, что в первом полугодии текущего года 163 тыс. россиян признаны банкротами. Это на треть больше, чем в тот же период годом ранее.

Об этом пишут «Известия».

Эксперты объясняют это закредитованностью населения, а также развитием института финансовой несостоятельности.

В период с января по июнь 2023 года суды признали банкротами 162,9 тыс. граждан, что на 34% больше показателей аналогичного периода 2022-го.

Для сравнения: в январе — июне прошлого года в сопоставлении с таким же периодом 2021-го число дефолтов увеличилось в 1,4 раза (с 88 тыс. до 121,3 тыс.), а за шесть месяцев 2021 года к 2020-му — в 2,1 (с 42,7 тыс. до 88 тыс.).

По итогам первого полугодия 2023 года в абсолютном выражении по количеству граждан-банкротов лидируют Московская область и Москва (7,97 тыс. и 7,75 тыс. соответственно). Далее следует Краснодарский край (7,74 тыс.), Свердловская область (6,13 тыс.) и Башкортостан (5,79 тыс.).

Ранее директор кредитно-ипотечного брокера «Финарди» Дмитрий Шардин в беседе с Общественной службой новостей рассказал о скрытых причинах отказа в банковском кредите.