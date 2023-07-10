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В России растёт объём производства упаковки и мебели из дерева

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В России увеличиваются масштабы производства мебели, упаковки и пиломатериалов каждый месяц. Регионы Северо-Запада и Сибири стали лидерами по объёму производства в стране.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Рослесинфорг.

«На начало июня заготовлено 77,8 млн куб. м хвойной и лиственной деловой древесины против 89 млн в прошлом году, отставание порядка 8—12% и с каждым месяцем сокращается», — уточнили в организации.

Отмечается, что наибольший рост замечен на производстве доски, бруса и пиломатериалов.

Кроме того, выросли поставки российских пиломатериалов и продукции из дерева в КНР.

Как добавили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, за несколько месяцев 2023 года увеличилось изготовление нескольких групп мебели: кроватей, офисной и кухонной мебели.

Ранее, как сообщает «Радио 1», предприятие из Луховиц «Огуречная столица» начало производство нового вида варенья из огурцов по рецепту из рукописей времён царя Ивана Грозного.

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