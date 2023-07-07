ЦБ: доля ипотеки превысила половину задолженности россиян

Директор департамента финансовой стабильности ЦБ России Елизавета Данилова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что доля ипотеки превысила половину задолженности россиян.

«Доля ипотеки растёт, доля ипотеки у нас превысила половину задолженности населения в целом. Но нужно учитывать, что ипотечное кредитование долгосрочное, то есть платежи по кредитам растянуты во времени, что снижает долговую нагрузку человека в моменте», — цитирует её ТАСС.

Она также добавила, что ЦБ рассчитывает такой показатель, как платежи всех заёмщиков к доходам населения. На 1 января 2023 года в целом по всем кредитам он составлял 11,2%, по ипотеке — около 2%.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, каких изменений можно ждать на рынке ипотеки в 2023 году.