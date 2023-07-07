Разработана стратегия развития Норильска до 2035 года
- РИА Новости
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Об этом сообщает «МК в Питере».
Оператором новой программы стал Проектный офис развития Арктики.
В новой программе Норильск рассматривается как опора для Восточной Арктики.
В соответствии с принятой стратегией Норильск должен достичь шести целей, в частности, стать комфортным для жизни арктическим городом, в нём должна измениться транспортная структура, улучшиться экология, повыситься уровень безопасности жителей.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в Дальневосточном федеральном округе завершился форум «Российская креативная неделя — Дальний Восток».