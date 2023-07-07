Разработана стратегия развития Норильска до 2035 года

АНО «Агентство развития Норильска» в сотрудничестве с федеральными экспертами и бизнес-сообществом разработало стратегию социально-экономического развития Норильска к 2035 году.

Об этом сообщает «МК в Питере».

Оператором новой программы стал Проектный офис развития Арктики.

В новой программе Норильск рассматривается как опора для Восточной Арктики.

В соответствии с принятой стратегией Норильск должен достичь шести целей, в частности, стать комфортным для жизни арктическим городом, в нём должна измениться транспортная структура, улучшиться экология, повыситься уровень безопасности жителей.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в Дальневосточном федеральном округе завершился форум «Российская креативная неделя — Дальний Восток».